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Оборудование для разминирования доставят в Азербайджан из Словакии

Оборудование для разминирования доставят в Азербайджан из Словакии Азербайджан сотрудничает со Словакией в вопросе разминирования освобожденных территорий.
Карабах
19 октября 2021 г. 13:29
Оборудование для разминирования доставят в Азербайджан из Словакии

Азербайджан сотрудничает со Словакией в вопросе разминирования освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

Глава МИД Азербайджана отметил, что проинформировал коллегу о восстановительных работах в Карабахе, а также рассказал о потенциале данного региона.

"Также важной темой для нас является вопрос разминирования территорий. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подписало документ о закупке 7 машин разминирования из Словакии. Первая партия будет доставлена ​​в Азербайджан в ближайшее время", - отметил Д. Байрамов.

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