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Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2 783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до сегодняшнего дня были похоронены 2 756 шехидов.
Карабах
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14 декабря 2020 г. 18:15
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2 783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до сегодняшнего дня были похоронены 2 756 шехидов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.

Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısını yayıb

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