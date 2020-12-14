Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2 783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до сегодняшнего дня были похоронены 2 756 шехидов.

В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2 783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до сегодняшнего дня были похоронены 2 756 шехидов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.

Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!