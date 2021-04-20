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Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии

Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии Галасы Керимли пропал без вести в боях за шушинское село Дашалты
Карабах
20 апреля 2021 г. 11:31
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
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Обнаружены останки еще одного солдата Азербайджанской армии, пропавшего без вести во время Отечественной войны.

Как передает Report, подтвердилось, что пропавший без вести со 2 ноября Керимли Галасы Мюслюм оглу стал шехидом в боях за освобождение наших земель.

Останки шехида будут доставлены в поселок Муган Гаджигабульского района, после церемонии прощания он будет похоронен на кладбище в поселке.

Г.Керимли родился 8 января 2000 года в поселке Муган Гаджигабульского района. 2 ноября связь с ним была прервана, не удавалось получить никакой информации о нем. Г.Керимли пропал без вести в боях за шушинское село Дашалты.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 декабря прошлого года солдат Керимли Галасы Мюслюм оглу был награжден медалью "Отважный боец" за успешное выполнение боевых задач в боях за освобождение от оккупаций территорий Азербайджанской Республики, отличие в сохранении боеспособности наших подразделений путем уничтожения основных группировок и техники противника.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun itkin düşən əsgərinin nəşi tapılıb - FOTO

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