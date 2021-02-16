Найдено тело еще одного шехида

Акпер Гулиев родился в 2000 году в поселке Хыллы Нефтчалинского района

Останки пропавшего без вести на Отечественной войне военнослужащего доставлены в Нефтчалинский район.

Как передает аранское бюро Report, найденные останки младшего сержанта Гулиева Акпера Гюльахмед оглу, считавшегося пропавшим без вести, сегодня утром были доставлены в его родной поселок Хыллы в Нефтчалинском районе.

Над шехидом был совершен поминальный намаз (джаназа-намаз), прочитаны молитвы, после чего тело шехида было отправлено в Баку.

В церемонии приняли участие родственники шехида, представители ИВ Нефтчалинского района, сотрудники Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, военнослужащие и представители общественности.

По желанию родителей тело А.Гулиева похоронят во второй Аллее шехидов в Баку.

Акпер Гулиев родился в 2000 году в поселке Хыллы Нефтчалинского района. 21 сентября 2020 года примкнул к учениям. Участвовал в боях с начала Отечественной войны. С тех пор ни разу не связывался с семьей. Предполагалось, что он пропал без вести. Экспертиза ДНК установила, что тело принадлежит Акперу Гулиеву, погибшему в ходе боев.

Аллах рехмет элясин!