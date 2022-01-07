Обнародованы запланированные на этот год работы по разминированию в Карабахе

Обнародованы запланированные на этот год работы по разминированию в Карабахе.

Обнародованы запланированные на этот год работы по разминированию в Карабахе.

Как передает Report, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов отметил, что для своевременного и точного исполнения работ по разминированию личный состав поэтапно увеличивается.

По его словам, в прошлом году 239 новых курсантов, пройдя обучение и аккредитацию, были привлечены к операциям по разминированию: «В этом году также планируется увеличение числа полевых работников и верится, что мы справимся с очисткой еще больших по масштабам территорий. В направлении расширения материально-технической базы увеличено количество специальных машин для разминирования, магнитных локаторов и детекторов, а также комплектов защитной одежды».

Председатель отметил, что согласно подписанным в прошлом году соглашениям, в этом году Азербайджаном также планируется приобретение дополнительной техники и оборудования: "Было увеличено количество специально обученных собак, привлеченных к работам по разминированию. Был подписан меморандум с Институтом наследия Маршала (MLI) по которому предусмотрена передача до 2023 года Агентству 30 собак-миноискателей. Из них 20 собак-миноискателей уже переданы. 12 из специально обученных собак были приобретены за счет средств Агентства, а 18 - за счет пожертвований частных доноров. В ближайшие годы ожидается продолжение существующего сотрудничества и приобретение новых собак".