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Идет процесс подготовки и утверждения генпланов городов Агдам, Физули и Шуша

Идет процесс подготовки и утверждения генпланов городов Агдам, Физули и Шуша Начала действовать рабочая группа по проектированию градостроительства на деоккупированных территориях.
Карабах
28 января 2022 г. 15:06
Идет процесс подготовки и утверждения генпланов городов Агдам, Физули и Шуша
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Начала действовать рабочая группа по проектированию градостроительства на деоккупированных территориях.

Как передает карабахское бюро Report, об этом завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента, руководитель межведомственного центрального секретариата координационного штаба Нусрат Сулейманов сказал журналистам.

По его словам, в частности проводится процесс подготовки и утверждения генпланов городов Агдам, Физули и Шуша.

"Кроме того, по поручению главы государства другим направлением является устранение ущерба, нанесенного Арменией нашей природе на освобожденных от оккупации территориях. Нашей природе армянскими вандалами нанесен серьезный урон, леса уничтожены. Рабочая группа по экологическим вопросам выполнила ряд работ в связи с этим. Одно из первых поручений главы государства - восстановление государственного заповедника "Баситчай". В связи с этим глава государства подписал соответствующее распоряжение. Кроме того, утвержден план мероприятий, охватывающий 2022-2026 годы и предусматривающий меры по восстановлению лесных угодий на освобожденных от оккупации территориях. Согласно этому плану мероприятий, на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических зон планируется восстановление лесов на территории 30 гектаров", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam, Füzuli və Şuşa şəhərlərinin baş planının hazırlanması üçün görüləcək işlər açıqlanıb

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