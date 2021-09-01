О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях в прошлом месяце

Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях в прошлом месяце Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца
Карабах
1 сентября 2021 г. 16:59
Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях в прошлом месяце

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, с 1 по 31 июля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены 503 противопехотныt, 70 противотанковых мин и 625 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 6 340 996 кв. м (634 га) территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября прошлого года по 31 июля этого года были обнаружены и обезврежены 9 406 противопехотных, 4 092 противотанковые мины и 10 529 неразорвавшихся боеприпасов. Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 45 755 242 кв. м (4 575 га) территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of mines detected in liberated areas last month 
Версия на азербайджанском языке Ötən ay azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi