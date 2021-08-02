Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях в прошлом месяце

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение месяца.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, с 1 по 31 июля на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены 545 противопехотных, 85 противотанковых мин и 625 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 6 767 619 кв. м (677 га) территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября прошлого года по 31 июля этого года были обнаружены и обезврежены 8951 противопехотная, 4022 противотанковые мины и 10 026 неразорвавшихся боеприпасов. Таким образом, от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 39 418 246 кв. м (3942 га) территории.