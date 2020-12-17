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Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне

Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне "В Отечественной войне наряду с другими военнослужащими медицинские работники также проявили большой героизм и мужество. Во время войны 159 медработников получили ранения. 42 врача, 37 фельдшеров и 26 санитаров стали шехидами. Лечение и медицинское обслуж
Карабах
17 декабря 2020 г. 18:37
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне

"В Отечественной войне наряду с другими военнослужащими медицинские работники также проявили большой героизм и мужество. Во время войны 159 медработников получили ранения. 42 врача, 37 фельдшеров и 26 санитаров стали шехидами. Лечение и медицинское обслуживание раненых с первых дней войны находятся под личным контролем Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. В одном из своих выступлений глава государства дал указание построить медицинские реабилитационные центры для восстановления здоровья раненых".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Эльхан Ибрагимов.

Он отметил, что в настоящее время при Министерстве здравоохранения и Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) функционируют реабилитационно-восстановительные центры, оснащенные самым современным оборудованием. В этих центрах раненым военнослужащим уделяется большое внимание и забота со стороны профессиональных медицинских работников. Многие военнослужащие вернутся в ряды Вооруженных сил для продолжения службы после завершения процесса лечения".

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olan həkimlərin sayı açıqlanıb

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