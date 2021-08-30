О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана

Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана Согласно информации на 01.08.2021, имеющейся в распоряжении Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана 3 890 человек были зарегистрированы
Карабах
30 августа 2021 г. 10:18
Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана

Согласно информации на 01.08.2021, имеющейся в распоряжении Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана 3 890 человек были зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии.

Отмечается, что среди них 3 171 - военнослужащие, 719 – гражданские лица.

Среди гражданских лиц 71 - не достигли совершеннолетия, 267 – женщины, 326 - старики.

Среди пропавших без вести 872 человека, включая 29 детей, 98 женщин и 112 стариков были взяты в плен, стали заложниками или остались на оккупированных территориях.

"Армения, скрывая от международных организаций факт удержания этих лиц, до сих пор не предоставляет информацию об их дальнейшей судьбе", - заявили в Госкомиссии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоState Committee: 3,890 went missing in the First Karabakh War
Версия на азербайджанском языке ФотоBirinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş kimi qeydiyyata alınmış şəxslərin sayı açıqlanıb

Самое важное

Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
30 августа 2021 г. 10:37
Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
ФотоОбнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
30 августа 2021 г. 10:18
Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
29 августа 2021 г. 23:19
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
29 августа 2021 г. 14:37
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
28 августа 2021 г. 09:43
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi