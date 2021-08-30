Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана

Согласно информации на 01.08.2021, имеющейся в распоряжении Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана 3 890 человек были зарегистрированы

Согласно информации на 01.08.2021, имеющейся в распоряжении Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана 3 890 человек были зарегистрированы как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии.

Отмечается, что среди них 3 171 - военнослужащие, 719 – гражданские лица.

Среди гражданских лиц 71 - не достигли совершеннолетия, 267 – женщины, 326 - старики.

Среди пропавших без вести 872 человека, включая 29 детей, 98 женщин и 112 стариков были взяты в плен, стали заложниками или остались на оккупированных территориях.

"Армения, скрывая от международных организаций факт удержания этих лиц, до сих пор не предоставляет информацию об их дальнейшей судьбе", - заявили в Госкомиссии.