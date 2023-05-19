Обнародовано число азербайджанцев, ставших жертвами армянского минного террора с 1991 года

С 1991 года по настоящее время в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности получил ранения 3381 азербайджанец, в том числе 358 детей и 38 женщин.

С 1991 года по настоящее время в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности получил ранения 3381 азербайджанец, в том числе 358 детей и 38 женщин.

Как сообщает карабахское бюро Report, это отражено в информации об инцидентах с минами, представленной на мероприятии в поселке Горадиз Физулинского района в рамках "Азербайджанской кампании против мин" и региональной кампании "Южный Кавказ, свободный от мин".

На мероприятии было подчеркнуто, что даже после окончания войны минная угроза все еще сохраняется.

Также было отмечено, что в период с ноября 2020 года по 16 мая 2023 года на минах подорвался 141 гражданин, 44 человека погибли, 97 получили ранения различной степени тяжести.

Жертвой мин и неразорвавшихся боеприпасов также стал 161 военнослужащий. Из них 13 человек погибли и 148 получили ранения.