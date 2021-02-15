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Обнародована сумма поступивших в Фонд YAŞAT средств

Обнародована сумма поступивших в Фонд YAŞAT средств Сумма средств, потраченных до прошлой недели, составляла 4 082 315,38 манатов
Карабах
15 февраля 2021 г. 12:08
Обнародована сумма поступивших в Фонд YAŞAT средств
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Раскрыта сумма средств, поступивших в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов – "YAŞAT".

Как сообщает Report, на сегодняшний день в фонде накоплено 29 758 400,01 манатов.

Из этих средств 16 434 136,55 манатов - пожертвования физических лиц, 13 324 263,46 манатов - взносы юридических лиц.

Из поступивших в фонд средств потрачено 7 023 047,53 манатов. Остаток средств на счету фонда составляет 22 735 352,48 манатов.

Сумма средств, потраченных до прошлой недели, составляла 4 082 315,38 манатов.

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Версия на английском языке Amount of funds received by YASHAT Foundation made public
Версия на азербайджанском языке “YAŞAT” Fonduna daxil olan vəsaitin məbləği açıqlanıb

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