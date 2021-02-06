Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джабраил и Зангилан

Дипломатов и военных атташе сопровождают Хикмет Гаджиев, Эльчин Амирбеков и другие

Обнародована программа визита послов иностранных государств, военных атташе и руководителей представительств международных организаций в Азербайджане на освобожденные от армянской оккупации территории Джабраильского и Зангиланского районов.

Как сообщает Report, иностранные дипломаты сначала отправятся в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

Затем делегация отправится в город Джабраил. Представители дипломатического корпуса посетят памятники истории в этом городе, смогут наглядно увидеть, каким разрушениям подвергся Худаферинский мост в результате армянской оккупации.

После этого иностранные дипломаты поедут в Зангиланский район. Здесь они ознакомятся с ситуацией в поселке Миндживан. Представителям дипломатического корпуса будет предоставлена информация о Зангиланском районе.

Дипломатов и военных атташе сопровождают помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков и другие.