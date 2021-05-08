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Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести
Карабах
8 мая 2021 г. 15:57
Обнародован список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2 895 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 8 мая, а также 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

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Версия на английском языке Defense Ministry unveils new list of martyrs of Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidlərinin yeni siyahısı açıqlanıb

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