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Обломки выпущенного армянами "Искандера-М" в Парке военных трофеев в Баку

Обломки выпущенного армянами "Искандера-М" в Парке военных трофеев в Баку Среди экспонатов парка - композиция с надписью "Карабах - это Азербайджан!"
Карабах
12 апреля 2021 г. 14:50
Обломки выпущенного армянами Искандера-М в Парке военных трофеев в Баку
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С целью демонстрации героизма и исторической победы нашего народа в Отечественной войне, увековечивания памяти шехидов, президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Баку мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, выдвинул инициативу по созданию Парка военных трофеев.

Как сообщает Report, занимающий площадь в 5 гектаров Парк, создание которого началось в январе этого года, находится в Хатаинском районе столицы.

Среди экспонатов парка - композиция с надписью "Карабах - это Азербайджан!", изготовленная из номерных знаков свыше двух тысяч вражеских автомобилей, захваченных в качестве трофея азербайджанскими Вооруженными силами на освобожденных территориях, факты о военных преступлениях, совершенных Арменией, в том числе о нанесении ракетных ударов по азербайджанским населенным пунктам, расположенным далеко от зоны ведения боевых действий, об убийстве и ранении мирных азербайджанских жителей, обломки ракеты "Искандер-М", выпущенной противником по территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana atılan “İsgəndər-M”in qalıqları Hərbi Qənimətlər Parkına təqdim olunub

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