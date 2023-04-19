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Нурит Грингер: Азербайджан испытал много несправедливости

Нурит Грингер: Азербайджан испытал много несправедливости Азербайджан пережил много несправедливости, и это необходимо исправить.
Карабах
19 апреля 2023 г. 19:36
Нурит Грингер: Азербайджан испытал много несправедливости

Азербайджан испытал много несправедливости, и это необходимо исправить.

Об этом Report сказала глава Американо-азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер.

“Я намерена попытаться исправить несправедливость, которую пережил Азербайджан в течение 30-ти лет. Хочу видеть исцеление и прогресс”, - отметила она, подчекнув, что у Азербайджана очень сильная политическая линия по защите территориальной целостности.

“Надеюсь, это продолжится и приведет к миру в регионе”, - подчеркнула она.

По ее словам, целью основанного ею в США Американо-азербайджанского культурного фонда является популяризация в мире культурного наследия Азербайджана.

Она также отметила, что для нее, как еврейки, пребывание на ирано-азербайджанской границе в Джабраильском районе имеет особенное значение.

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Версия на азербайджанском языке Nurit Qringer: “Azərbaycan çox haqsızlıqlar yaşayıb”
Версия на английском языке Nurit Greenger: Azerbaijan was done a lot of injustice

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