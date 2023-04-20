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Нурит Грингер: Армения оставила полностью опустошенный и разрушенный регион

Нурит Грингер: Армения оставила полностью опустошенный и разрушенный регион Армения оставила полностью опустошенную и разрушенную страну, которую необходимо восстановить с самого начала.
Карабах
20 апреля 2023 г. 11:17
Нурит Грингер: Армения оставила полностью опустошенный и разрушенный регион

Армения оставила полностью опустошенный и разрушенный регион, который необходимо восстановить буквально с нуля.

Об этом Report заявила в Шуше глава Американо-азербайджанского культурного фонда Нурит Грингер, которая возглавляет делегацию представителей фонда в поездке на освобожденные территории Азербайджана.

"Вандализм Армении находится за гранью понимания. Предупреждения о минах на этих территориях вызывают большую тревогу, как и тот факт, что вы не можете просто так куда-то ходить - смертельно опасно", - сказала она.

По ее словам, Армения утверждала, что построит на этих землях страну. "Но я не вижу никаких признаков строительства страны, все, что я вижу, - это разрушения, неуважительное отношение к культуре и религии".

Она добавила, что ее очень впечатляют усилия правительства Азербайджана по восстановлению и строительству на этих землях, в том числе аэропортов, в такие короткие сроки.

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Версия на английском языке Nurit Greenger: Armenia left a completely devastated region
Версия на азербайджанском языке Nurit Qringer: "Ermənistanın vandalizmi ağlasığmazdır"

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