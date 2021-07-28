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Нуман Куртулмуш: Минская группа закрывала глаза на Ходжалинский геноцид

Нуман Куртулмуш: Минская группа закрывала глаза на Ходжалинский геноцид Вся Турция во главе с Эрдоганом поддерживает Азербайджан.
Карабах
28 июля 2021 г. 11:33
Нуман Куртулмуш: Минская группа закрывала глаза на Ходжалинский геноцид
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Вся Турция во главе с Эрдоганом поддерживает Азербайджан.

По сообщению Западного центра Report, об этом сегодня в Гяндже на конференции "Шушинская декларация: приверженность национально-духовным ценностям и новые вызовы для будущего сотрудничества" заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что проведение конференции после триумфа в Карабахе вызывает большую гордость.

"Вся Турция во главе с господином Эрдоганом поддерживала Азербайджан в вопросе освобождения от оккупации Карабаха и прилегающих районов. Весь мир увидел мощь Азербайджанской армии и Турции. Минская группа ОБСЕ закрывала глаза на оккупацию Карабаха и Ходжалинский геноцид. Одержанной победой Азербайджан вновь доказал, что без помощи какой-либо страны, структуры и политической организации способен освободить свои земли", - отметил Н.Куртулмуш.

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Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: "Minsk qrupu Xocalı soyqırımını görməzdən gəldi"

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