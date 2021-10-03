НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении

Группа представителей неправительственных организаций Азербайджана обратилась к мировой общественности в связи с военными преступлениями, год назад совершенными Арменией в городах и районах республики.

Группа представителей неправительственных организаций Азербайджана обратилась к мировой общественности в связи с военными преступлениями, год назад совершенными Арменией в городах и районах республики.

Как передает западное бюро Report, соответствующее заявление принято на проведенной в Гяндже конференции.

Согласно документу, Вооруженные силы Азербайджана, в ответ на очередную военную провокацию ВС Армении 27 сентября 2020 года, начали контрнаступательные операции и в течение 44 дней освободили азербайджанские земли от оккупации.

"В результате успешных военных операций, проведенных азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, ВС Армении фактически были уничтожены. Армянское правительство, чтобы компенсировать поражения на поле боя, избрало своей мишенью мирных граждан, живущих вдали от зоны боевых действий. В результате предпринятых атак, в том числе с использованием различной тяжелой военной техники (артиллерии и баллистических ракет), были жестоко убиты мирные граждане, среди которых были женщины и дети, нанесен серьезных ущерб инфраструктуре и имуществу граждан.

Так, второй крупнейший город Азербайджана - Гянджа - 4, 5, 8, 11 и 17 октября подверглась ракетному обстрелу. В результате этого ужасающего террористического акта погибли 26 человек, 175 получили ранения. Гражданской инфраструктуре и транспортным средствам был нанесен огромный ущерб.

Другой теракт был совершен в Бардинском районе - погибли 29 человек, пострадали еще 112, также разрушены различные объекты.

В целом, по приказу армянского руководства были совершены обстрелы из баллистических ракет и другой артиллерии по Евлаху, Бейлагану, Тертеру, Габале, Геранбою, Агджебеди, Хызы и другим городам и районам. В результате этой военной агрессии погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин, пострадали 454 человека, 12 292 объектам и 288 транспортным средствам был нанесен колоссальный ущерб", - говорится в заявлении.

В связи с этим представители НПО Азербайджана, призывая политическое и военное руководство Армении к ответственности за совершенные преступления, подчеркивают, что эта страна грубо нарушила нормы международного гуманитарного права, в особенности Женевской конвенции от 1949 года.

Авторы обращения призывают правозащитные организации, НПО, представителей медиа, членов парламентов и правительств осудить военные преступления, совершенные Арменией против гражданского населения Азербайджана.