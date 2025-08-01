Новоназначенный посол Польши в Азербайджане поделился впечатлениями от поездки в Карабахский регион

Новоназначенный посол Польши в Азербайджане поделился впечатлениями от поездки в Карабахский регион страны

Карабахский регион Азербайджана производит впечатление масштабами восстановления и объемом инвестиций - активно развиваются инфраструктура, транспортные магистрали, строятся туннели и современные здания.

Об этом в интервью Report заявил новый посол Польши в Азербайджане Павел Радомский.

В рамках двух визитов в Карабах дипломат ознакомился с ситуацией в Лачыне, Агдаме, Шуше и Ханкенди.

"Действительно я рад, что мне удалось принять участие в двух поездках с представителями дипкорпуса в Азербайджане. Первая из них была в Ханкенди, а во время второй мы посетили новый аэропорт в Лачыне. Мы побывали в Шуше, затем в Агдаме и оттуда вернулись в Баку на поезде.Обе поездки произвели на меня сильное впечатление. Впечатляющий масштаб восстановления, огромные инвестиции - в инфраструктуру, дороги, туннели, новые здания. Мы видели новый железнодорожный вокзал в Агдаме, Центр мугама, концертный зал - все это только недавно открылось.В то же время очевидно, что перед регионом стоят серьезные вызовы. Это касается возвращения людей в регион, обеспечения их работой, создания полноценной инфраструктуры и условия для достойной жизни", - отметил Павел Радомский.

Он подчеркнул, что от поездок у него осталось чувство вдохновения и энергии - "от того, насколько велик масштаб происходящего и насколько активно ведется работа по возвращению региона к мирной и полноценной жизни".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.