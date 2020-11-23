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Нобелевский лауреат оказал помощь ребенку, потерявшему родителей в Гяндже

Нобелевский лауреат оказал помощь ребенку, потерявшему родителей в Гяндже Нобелевский лауреат по химии Азиз Санджар, всемирно известный ученый турецкого происхождения, проживающий в Северной Каролине (США), перевел значительную сумму денег на специальный банковский счет для оплаты будущего образования Хадиджи Роял гызы Шахназар
Карабах
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23 ноября 2020 г. 08:52
Нобелевский лауреат оказал помощь ребенку, потерявшему родителей в Гяндже
Хадиджа Шахназарова
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Всемирно известный ученый турецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар, проживающий в Северной Каролине (США), перевел значительную сумму денег на специальный банковский счет для оплаты будущего образования Хадиджи Роял гызы Шахназаровой, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара в Гяндже.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в США.

Согласно публикации BBC (https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54650502), Азиз Санджар выразил свое сожаление по поводу этого трагического события в жизни Хадиджи, подчеркнув, что было бы полезно создание соответствующих образовательных фондов для обеспечения обучения на высоком уровне таких детей, пострадавших от войны.

Отметим, что дом семьи Шахназаровых обрушился в результате ракетного обстрела армянских вооруженных сил в ночь на 17 октября в Гяндже. Только один член семьи, Хадиджа Шахназарова, 2017 года рождения, была спасена из-под завалов.

Отец девочки Роял, мать Зулейха и старшая сестра Марьям стали жертвами армянского террора.

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Версия на азербайджанском языке Nobel mükafatçısı Gəncədə valideynlərini itirmiş 3 yaşlı uşağa yardım ayırdı

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