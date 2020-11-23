Нобелевский лауреат оказал помощь ребенку, потерявшему родителей в Гяндже

Нобелевский лауреат по химии Азиз Санджар, всемирно известный ученый турецкого происхождения, проживающий в Северной Каролине (США), перевел значительную сумму денег на специальный банковский счет для оплаты будущего образования Хадиджи Роял гызы Шахназар

Всемирно известный ученый турецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар, проживающий в Северной Каролине (США), перевел значительную сумму денег на специальный банковский счет для оплаты будущего образования Хадиджи Роял гызы Шахназаровой, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара в Гяндже.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в США.

Согласно публикации BBC ( https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54650502 ), Азиз Санджар выразил свое сожаление по поводу этого трагического события в жизни Хадиджи, подчеркнув, что было бы полезно создание соответствующих образовательных фондов для обеспечения обучения на высоком уровне таких детей, пострадавших от войны.

Отметим, что дом семьи Шахназаровых обрушился в результате ракетного обстрела армянских вооруженных сил в ночь на 17 октября в Гяндже. Только один член семьи, Хадиджа Шахназарова, 2017 года рождения, была спасена из-под завалов.

Отец девочки Роял, мать Зулейха и старшая сестра Марьям стали жертвами армянского террора.