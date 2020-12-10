МИД РФ: Никакие политические заявления не должны перечеркивать усилия по миру в Карабахе

Заявления на политическом уровне должны способствовать созданию всех необходимых условий для нормализации жизни в Нагорном Карабахе, а не перечеркивать приложенные усилия по урегулированию конфликта.

Заявления на политическом уровне должны способствовать созданию всех необходимых условий для нормализации жизни в Нагорном Карабахе, а не перечеркивать приложенные усилия по урегулированию конфликта.

Как передает Report, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Очень много усилий было потрачено, очень много сил был вложено. И давайте помнить о том, что очень много жизней было отдано. Ни одни политические заявления не должны все это перечеркнуть", - сказала она.