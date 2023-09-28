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Незаконный режим в Карабахе прекращает свое существование

Незаконный режим в Карабахе прекращает свое существование Незаконный режим в Карабахском регионе Азербайджана объявил о самороспуске.
Карабах
28 сентября 2023 г. 10:46
Незаконный режим в Карабахе прекращает свое существование

Незаконный режим в Карабахском регионе Азербайджана прекращает свое существование, объявив о самороспуске.

Как сообщает Report, глава сепаратистов Самвел Шахраманян подписал "указ" о прекращении существования так называемой "Республики Нагорный Карабах".

В нем отмечается, что сепаратистский режим прекращает свое существование в связи с создавшейся ситуацией и учетом договоренности, достигнутой при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями центральных властей Азербайджана о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд армянских жителей Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачынской дороге.

Отмечается, что армянское население Карабаха должно ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными центральными властями для принятия самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Карабах.

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Версия на английском языке Illegal regime in Karabakh ceases to exist
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı qanunsuz rejim özünü buraxdığını elan edib

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