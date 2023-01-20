Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как передает сотрудник Report с места событий, участники мирной акции призывают мировое сообщество приложить усилия для защиты окружающей среды.

Экоактивисты и молодые волонтеры выражают справедливое недовольство азербайджанского общества, требуют положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

В настоящее время демонстранты находятся в прекрасном расположении духа.

Принимающие участие в акции молодые люди , не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как и с первого дня, препятствий для свободного передвижения по дороге, проходящей через территорию, где проходит акция, нет. Дорога полностью открыта для движения автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно продолжили движение в общей сложности 39 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.