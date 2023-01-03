Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию, демонстранты продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Требования участников акции остаются неизменными.

В течение дня по дороге беспрепятственно проехали 26 автомобилей российских миротворцев.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через город Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 23-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.