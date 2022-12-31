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Несколько автомобилей российских миротворцев беспрепятственно проехали из Лачына в Ханкенди

Несколько автомобилей российских миротворцев беспрепятственно проехали из Лачына в Ханкенди В очередной раз созданы условия для передвижения каравана автомобилей российских миротворцев по дороге Ханкенди-Лачын.
Карабах
31 декабря 2022 г. 18:20
Несколько автомобилей российских миротворцев беспрепятственно проехали из Лачына в Ханкенди

В очередной раз созданы условия для передвижения каравана автомобилей российских миротворцев по дороге Ханкенди-Лачын.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста на указанной дороге, 2 автомобиля снабжения и легковая машина российских миротворцев беспрепятственно проехали по направлению из Лачына в Ханкенди.

Это вновь доказывает, что несмотря на проведение акции на дороге, она открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын 20-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobillərinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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