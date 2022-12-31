Несколько автомобилей российских миротворцев беспрепятственно проехали из Лачына в Ханкенди

В очередной раз созданы условия для передвижения каравана автомобилей российских миротворцев по дороге Ханкенди-Лачын.
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Это вновь доказывает, что несмотря на проведение акции на дороге, она открыта для гуманитарных целей.
Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын 20-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.