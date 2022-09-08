Немецкий путешественник: В Карабахе я увидел много разрушений

"Когда я приехал в Карабах, я стал свидетелем того, какие разрушения здесь были учинены".

"Когда я приехал в Карабах, я стал свидетелем того, какие разрушения здесь были учинены".

Об этом командированному в Карабах сотруднику Report сказал немецкий путешественник Йорган Келлер, находящийся в данный момент на освобожденных от оккупации территориях.

Он отметил, что по дороге видел полностью разрушенные места, здания: "Их практически сравняли с землей. Увиденная картина очень огорчила меня. Но отрадно видеть, что на освобожденных от оккупации территориях в ускоренном темпе продолжаются восстановительные и реконструкционные работы".

Путешественник отметил, что часто совершает поездки в недоступные регионы, места, где наблюдались конфликты: "Я побывал в Ирке, Северной Корее и др. местах. Правда, Германия тоже некогда была горячей точкой, но это все позади".