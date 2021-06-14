Германский эксперт: Бундесвер проигрывает Азербайджану в воздушном оснащении

"Eсли бы Бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном в этом конкретном конфликте, у него вряд ли были бы шансы"

"Eсли бы Бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном в этом конкретном конфликте, у него вряд ли были бы шансы".

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкой газете Daily Sabah сказал подполковник Майкл Карл, эксперт по современной войне и новым технологиям из Немецкого института обороны и стратегических исследований, говоря об итогах 44-дневной Отечественной войны.

По мнению эксперта, немецкая армия плохо защищена от потенциальной атаки боевых беспилотников, которые с каждым днем ​​становятся все более технически оснащенными.

"С используемыми системами вооружения, такими как боевые дроны и дроны-камикадзе, мы не смогли бы адекватно защитить себя. Одно лишь отсутствие противовоздушной обороны стало бы нашей гибелью", - добавил он.

Газета отмечает, что воздушное преимущество Баку существенно помогло ему в войне с Арменией.

Майкл Карл отметил, что так называемые дроны одноразового использования или дроны-камикадзе, которые вооружены взрывчаткой и используются для отслеживания и атаки целей, представляют собой новое, более опасное развитие технологии дронов.