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Германский эксперт: Бундесвер проигрывает Азербайджану в воздушном оснащении

Германский эксперт: Бундесвер проигрывает Азербайджану в воздушном оснащении "Eсли бы Бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном в этом конкретном конфликте, у него вряд ли были бы шансы"
Карабах
14 июня 2021 г. 10:23
Германский эксперт: Бундесвер проигрывает Азербайджану в воздушном оснащении
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"Eсли бы Бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном в этом конкретном конфликте, у него вряд ли были бы шансы".

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкой газете Daily Sabah сказал подполковник Майкл Карл, эксперт по современной войне и новым технологиям из Немецкого института обороны и стратегических исследований, говоря об итогах 44-дневной Отечественной войны.

По мнению эксперта, немецкая армия плохо защищена от потенциальной атаки боевых беспилотников, которые с каждым днем ​​становятся все более технически оснащенными.

"С используемыми системами вооружения, такими как боевые дроны и дроны-камикадзе, мы не смогли бы адекватно защитить себя. Одно лишь отсутствие противовоздушной обороны стало бы нашей гибелью", - добавил он.

Газета отмечает, что воздушное преимущество Баку существенно помогло ему в войне с Арменией.

Майкл Карл отметил, что так называемые дроны одноразового использования или дроны-камикадзе, которые вооружены взрывчаткой и используются для отслеживания и атаки целей, представляют собой новое, более опасное развитие технологии дронов.

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