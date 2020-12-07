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Некоторым странам направлены приглашения для восстановления освобожденных территорий

Некоторым странам направлены приглашения для восстановления освобожденных территорий "Теперь весь мир увидел, с какими вандалами столкнулся Азербайджан. И, в одиночку ведя войну против этих вандалов, мы восстановили свою территориальную целостность".
Карабах
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7 декабря 2020 г. 15:41
Некоторым странам направлены приглашения для восстановления освобожденных территорий
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"Теперь весь мир увидел, с какими вандалами столкнулся Азербайджан. И, в одиночку ведя войну против этих вандалов, мы восстановили свою территориальную целостность".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время приема делегации Палаты депутатов Италии во главе с заместителем председателя Палаты.

"Сейчас начинается период восстановления. Будут проведены масштабные строительные работы. Конечно, в первую очередь в этих работах будут участвовать азербайджанские компании. Мы также пригласим компании дружественных для нас стран. Точнее, мы уже пригласили. Я очень хотел бы, чтобы итальянские компании принимали активное участие в этих работах, то есть в восстановлении, реконструкции. Эти предложения уже были сделаны Италии. Насколько мне известно, в ближайшие дни состоятся предварительные контакты через видеоконференцию. Хочу еще раз сказать, что в этих работах будут участвовать компании дружественных стран", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunan bölgələrin bərpası üçün bəzi ölkələrə dəvət göndərilib

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