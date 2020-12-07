Некоторым странам направлены приглашения для восстановления освобожденных территорий

"Теперь весь мир увидел, с какими вандалами столкнулся Азербайджан. И, в одиночку ведя войну против этих вандалов, мы восстановили свою территориальную целостность".

"Теперь весь мир увидел, с какими вандалами столкнулся Азербайджан. И, в одиночку ведя войну против этих вандалов, мы восстановили свою территориальную целостность".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время приема делегации Палаты депутатов Италии во главе с заместителем председателя Палаты.

"Сейчас начинается период восстановления. Будут проведены масштабные строительные работы. Конечно, в первую очередь в этих работах будут участвовать азербайджанские компании. Мы также пригласим компании дружественных для нас стран. Точнее, мы уже пригласили. Я очень хотел бы, чтобы итальянские компании принимали активное участие в этих работах, то есть в восстановлении, реконструкции. Эти предложения уже были сделаны Италии. Насколько мне известно, в ближайшие дни состоятся предварительные контакты через видеоконференцию. Хочу еще раз сказать, что в этих работах будут участвовать компании дружественных стран", - добавил президент.