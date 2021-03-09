О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам ущерб подсчитать не удалось

Нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам ущерб подсчитать не удалось Не удалось подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам
Карабах
9 марта 2021 г. 16:33
Нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам ущерб подсчитать не удалось

Не удалось подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

Согласно картам, принятым и утверждённым в связи с назначением межгосударственных границ на этих территориях, те земли не являются территорией Азербайджанской Республики, поэтому невозможно получить какую-либо информацию об имеющейся там инфраструктуре и других объектах, их назначении и сфере деятельности. Из-за отсутствия учета личного имущества населения оказалось невозможным подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistandan qovulan azərbaycanlılara dəyən ziyanın hesablanması mümkün olmayıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
9 марта 2021 г. 13:46
Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi