Нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам ущерб подсчитать не удалось

Не удалось подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам.
Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.
Согласно картам, принятым и утверждённым в связи с назначением межгосударственных границ на этих территориях, те земли не являются территорией Азербайджанской Республики, поэтому невозможно получить какую-либо информацию об имеющейся там инфраструктуре и других объектах, их назначении и сфере деятельности. Из-за отсутствия учета личного имущества населения оказалось невозможным подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам.