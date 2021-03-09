Нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам ущерб подсчитать не удалось

Не удалось подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам

Не удалось подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

Согласно картам, принятым и утверждённым в связи с назначением межгосударственных границ на этих территориях, те земли не являются территорией Азербайджанской Республики, поэтому невозможно получить какую-либо информацию об имеющейся там инфраструктуре и других объектах, их назначении и сфере деятельности. Из-за отсутствия учета личного имущества населения оказалось невозможным подсчитать ущерб, нанесенный изгнанным из Армении азербайджанцам.