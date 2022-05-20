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Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время

Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время Разминирование освобожденных территорий Азербайджана займет время.
Карабах
20 мая 2022 г. 12:05
Ндоро: Разминирование освобожденных территорий займет время

Разминирование освобожденных территорий Азербайджана займет время.

Об этом Report заявил генеральный директор Международного центра изучения сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Уэббер Ндоро.

Он отметил важность разработки программы по разминированию.

"Я из Африки, где также есть эта проблема, и тоже много мин. Для процесса разминирования нужно время", - заявил Ндоро.

Генеральный директор Международного центра заявил, что завершение процесса разминирования существенно облегчит возвращение людей на эти территории.

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Версия на азербайджанском языке ICCROM: “İşğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi vaxt aparacaq”
Версия на английском языке Ndoro: Demining liberated Azerbaijani territories to take time

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