Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях

Самым крупным из хранилищ является Худаферинское

Обнародованы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях.

Как передает Report, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов во время организованного министерством медиатура в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы сообщил журналистам, что в Карабахском регионе и окрестностях имеются 14 рек и 9 водохранилищ:

"Реки Араз, Бергюшад, Тертер, Харкари, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Конделен находятся на территории Карабаха. На некоторых из этих рек находятся водохранилища Худаферин, Сарсанг, Гыз галасы, Хачын чай, Ашагы Конделен, Суговушан, Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Агдамкенд".

"Самым крупным из хранилищ является Худаферинское (1 млрд 612 млн кубометров), крупнейшей рекой является Араз (1072 км)", - подчеркнул он.

По словам В.Керимова, наличие водохранилищ и рек играют большое значение в орошении, снабжении питьевой водой и энергоснабжении.