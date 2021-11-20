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Названо реальное число потерь Армении в ходе приграничных боев

Названо реальное число потерь Армении в ходе приграничных боев Стало известно число потерь, понесенных Арменией, во время провокации на государственной границе с Азербайджаном 16 ноября.
Карабах
20 ноября 2021 г. 14:28
Названо реальное число потерь Армении в ходе приграничных боев

Стало известно число потерь, понесенных Арменией, во время провокации на государственной границе с Азербайджаном 16 ноября.

Как сообщает Report, из достоверных источников как в азербайджанских, так и российских военных кругах Caliber.Az стало известно реальное число потерь армянской стороны в ходе приграничных боев в Зангезуре.

Армения потеряла 21 человек убитыми. Количество задержанных армянских военных составляет 30 человек, раненых - 100.

"Пока Ереван пытается скрыть реальную ситуацию. Чего-чего, а опыта в деле сокрытия потерь у армянских чиновников предостаточно", - отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan sərhəd döyüşlərində 21 hərbçisini itirib, 100-ə yaxın yaralısı var

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