Названо реальное число потерь Армении в ходе приграничных боев

Стало известно число потерь, понесенных Арменией, во время провокации на государственной границе с Азербайджаном 16 ноября.

Стало известно число потерь, понесенных Арменией, во время провокации на государственной границе с Азербайджаном 16 ноября.

Как сообщает Report, из достоверных источников как в азербайджанских, так и российских военных кругах Caliber.Az стало известно реальное число потерь армянской стороны в ходе приграничных боев в Зангезуре.

Армения потеряла 21 человек убитыми. Количество задержанных армянских военных составляет 30 человек, раненых - 100.

"Пока Ереван пытается скрыть реальную ситуацию. Чего-чего, а опыта в деле сокрытия потерь у армянских чиновников предостаточно", - отмечает издание.