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При взрыве на АЗС вблизи Ханкенди погибли по меньшей мере 125 человек

При взрыве на АЗС вблизи Ханкенди погибли по меньшей мере 125 человек Объявлено число погибших при взрыве вблизи Ханкенди.
Карабах
26 сентября 2023 г. 22:08
При взрыве на АЗС вблизи Ханкенди погибли по меньшей мере 125 человек

При взрыве на АЗС вблизи азербайджанского города Ханкенди погибли по меньшей мере 125 человек.

Как передает Report, об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Напомним, что 25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.

В то же время больницы Саатлы, Сабирабада и Агдама были оперативно подготовлены к массовому приему пострадавших, из Баку были направлены медицинские бригады.

Возгорание, последовавшее после взрыва, было ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.

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