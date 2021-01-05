Названо число пленных в Азербайджане и Армении

В настоящее время в армянском плену остаются 2 гражданских лица

"В результате мероприятий, проведенных Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, из плена были освобождены 12 наших военнослужащих и 2 гражданских лица".

Как передает Report, об этом на проведенной сегодня в Центре анализа международных отношений пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в настоящее время в армянском плену остаются 2 гражданских лица:

"В Азербайджане содержатся 5 граждан армянского происхождения. Из них двое военные, 3 – гражданские лица. Международный комитет Красного креста проинформирован об этом".