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Названо число пленных в Азербайджане и Армении

Названо число пленных в Азербайджане и Армении В настоящее время в армянском плену остаются 2 гражданских лица
Карабах
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5 января 2021 г. 14:36
Названо число пленных в Азербайджане и Армении
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"В результате мероприятий, проведенных Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, из плена были освобождены 12 наших военнослужащих и 2 гражданских лица".

Как передает Report, об этом на проведенной сегодня в Центре анализа международных отношений пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, в настоящее время в армянском плену остаются 2 гражданских лица:

"В Азербайджане содержатся 5 граждан армянского происхождения. Из них двое военные, 3 – гражданские лица. Международный комитет Красного креста проинформирован об этом".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda və Ermənistanda əsirlikdə olan şəxslərin sayı açıqlandı

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