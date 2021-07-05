Названо число обезвреженных мин на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 июня по 3 июля были обнаружены и обезврежены 1 087 противопехотные, 316 противотанковые мины и 461 неразорвавшийся боеприпас.
В результате территория площадью 5 633 044 м2 (563 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
С 10 ноября по 3 июля были обнаружены и обезврежены 8 509 противопехотных, 3 959 противотанковых мин и 9 493 неразорвавшихся боеприпаса. Таким образом, территория площадью 33 264 075 м2 (3326 га) очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.