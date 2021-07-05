Названо число обезвреженных мин на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 июня по 3 июля были обнаружены и обезврежены 1 087 противопехотные, 316 противотанковые мины и 461 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 5 633 044 м2 (563 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября по 3 июля были обнаружены и обезврежены 8 509 противопехотных, 3 959 противотанковых мин и 9 493 неразорвавшихся боеприпаса. Таким образом, территория площадью 33 264 075 м2 (3326 га) очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.