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Названо число обезвреженных мин на освобожденных территориях

Названо число обезвреженных мин на освобожденных территориях Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Карабах
5 июля 2021 г. 17:45
Названо число обезвреженных мин на освобожденных территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 июня по 3 июля были обнаружены и обезврежены 1 087 противопехотные, 316 противотанковые мины и 461 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 5 633 044 м2 (563 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С 10 ноября по 3 июля были обнаружены и обезврежены 8 509 противопехотных, 3 959 противотанковых мин и 9 493 неразорвавшихся боеприпаса. Таким образом, территория площадью 33 264 075 м2 (3326 га) очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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