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Названа повестка встречи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

Названа повестка встречи трехсторонней рабочей группы по Карабаху Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху 30 января обсудит вопросы восстановления транспортной инфраструктуры в регионе
Карабах
28 января 2021 г. 13:47
Названа повестка встречи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху 30 января обсудит вопросы восстановления транспортной инфраструктуры в регионе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Темы определены в заявлении президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Прежде всего, посмотрим на проблемы развития и восстановления транспортной инфраструктуры", - сказал он.

Оверчук затруднился сказать, как часто будут проходить встречи на уровне вице-премьеров, всегда ли они будут проходить в Москве.

"Пока ничего нельзя сказать, мы встречаемся в первый раз. Как пойдет, так пойдет", - добавил он.

Напомним, стороны договорились создать трехсторонний переговорный формат 11 января на встрече лидеров Азербайджана, России и Армении – Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоится в Москве 30 января.

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