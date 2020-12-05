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Назначены выплаты семьям гражданских лиц, погибших от армянского террора

Назначены выплаты семьям гражданских лиц, погибших от армянского террора Назначены социальные выплаты членам семей гражданских лиц, погибших в результате армянского террора во время Отечественной войны.
Карабах
5 декабря 2020 г. 12:22
Назначены выплаты семьям гражданских лиц, погибших от армянского террора

Назначены социальные выплаты членам семей гражданских лиц, погибших в результате армянского террора во время Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что 94 гражданским лицам, погибшим в результате армянского террора в ходе Отечественной войны, был присвоен статус шехидов. Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечены права членов их семей. Так, 206 членам семей гражданских лиц, ставших шехидами в результате армянского террора, были назначены ежемесячные выплаты по соответствующим видам социального обеспечения - президентские пенсии, а также пособия.

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Версия на азербайджанском языке Erməni terroru nəticəsində həlak olan mülki şəhidlərin ailələrinə ödənişlər təyin edilib

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