Назначены выплаты семьям гражданских лиц, погибших от армянского террора

Назначены социальные выплаты членам семей гражданских лиц, погибших в результате армянского террора во время Отечественной войны.

Назначены социальные выплаты членам семей гражданских лиц, погибших в результате армянского террора во время Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что 94 гражданским лицам, погибшим в результате армянского террора в ходе Отечественной войны, был присвоен статус шехидов. Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечены права членов их семей. Так, 206 членам семей гражданских лиц, ставших шехидами в результате армянского террора, были назначены ежемесячные выплаты по соответствующим видам социального обеспечения - президентские пенсии, а также пособия.