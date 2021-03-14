National Geographic поделился фото Худаферинского моста  

Журнал National Geographic опубликовал фото Худаферинского моста, который находится в освобожденном от оккупации Джабраильском районе Азербайджана.
National Geographic поделился фото Худаферинского мостаNational Geographic поделился фото Худаферинского моста Журнал National Geographic опубликовал фото Худаферинского моста, который находится в освобожденном от оккупации Джабраильском районе Азербайджана.
Карабах
14 марта 2021 г. 14:30
https://static.report.az/photo/e21b4be1-d42e-3458-a1bc-9d3a6ebabe13.jpg
Версия на азербайджанском языке “National Geographic” jurnalı “Instagram”da Xudafərin körpüsünü paylaşıb