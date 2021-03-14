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National Geographic поделился фото Худаферинского моста  

National Geographic поделился фото Худаферинского моста   Журнал National Geographic опубликовал фото Худаферинского моста, который находится в освобожденном от оккупации Джабраильском районе Азербайджана.
Карабах
14 марта 2021 г. 14:30
National Geographic поделился фото Худаферинского моста  

Журнал National Geographic опубликовал фото Худаферинского моста, который находится в освобожденном от оккупации Джабраильском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, журнал опубликовал фото в своей официальной странице в Instagram.

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Версия на азербайджанском языке “National Geographic” jurnalı “Instagram”da Xudafərin körpüsünü paylaşıb

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