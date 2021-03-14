National Geographic поделился фото Худаферинского моста

Журнал National Geographic опубликовал фото Худаферинского моста, который находится в освобожденном от оккупации Джабраильском районе Азербайджана.

Журнал National Geographic опубликовал фото Худаферинского моста, который находится в освобожденном от оккупации Джабраильском районе Азербайджана.