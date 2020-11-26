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Натали Гуле: Многие сенаторы даже не смогут показать Нагорный Карабах на карте

Натали Гуле: Многие сенаторы даже не смогут показать Нагорный Карабах на карте Идейными авторами проекта являются сенаторы из регионов Франции, где компактно проживают армяне
Карабах
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26 ноября 2020 г. 13:03
Натали Гуле: Многие сенаторы даже не смогут показать Нагорный Карабах на карте
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Стали известны детали процесса голосования за резолюцию о признании т.н. "Нагорно-Карабахской республики" в Сенате Франции.

Как передает Report, не уклонилось от внимания, что предвзятый документ был принят сенаторами, не имеющими никакого представления о деталях нагорно-карабахского конфликта, неосведомленными о текущем этапе конфликта, даже не слушающими выступления и в течение всего заседания уткнувшимися в свои телефоны.

Единственный сенатор, выступившая против принятия резолюции, Натали Гуле, сказала после голосования: "Идейными авторами проекта являются сенаторы из регионов Франции, где компактно проживают армяне. Безусловно, они это делают под полным воздействием армянской диаспоры. Многие сенаторы даже не смогут показать Нагорный Карабах на карте. Мы всегда призывали стороны конфликта к миру, не хотели гибели невинных людей. Есть соглашение, стороны приостановили войну, кровь больше не проливается. Какая тогда нужда в этой предвзятой резолюции?".

Сообщается, что во время выступлений многие члены сената Франции даже не знали, что война приостановлена, между сторонами достигнуто соглашение. Например, выступивший в милитаристском духе сенатор Стефан Равьен заявил, что армянская молодежь во Франции хочет вернуться на родину и сражаться, им нужно открыть дороги. Он отметил, что НПО Франции должны им помочь. По словам другого сенатора Алена Ришара, марионеточный режим еще в 1991 году функционировал как независимое государство.

Выступивший в конце заседания госсекретарь по парламентским вопросам при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что резолюция не отвечает интересам Франции, Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна придерживаться нейтральной позиции, однако это не повлияло на позицию Сената.

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Версия на азербайджанском языке Natali Qule: "Senatorların bir çoxu heç Dağlıq Qarabağı xəritədə belə göstərə bilməzlər"

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