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Направлена жалоба фирмам, выдавшим сертификат загрязняющей Охчучай компании

Направлена жалоба фирмам, выдавшим сертификат загрязняющей Охчучай компании Германо-азербайджанский культурный центр и Дом Азербайджана в Кёльне обратились с жалобой к фирмам, выдавшим сертификаты немецкой компании "Сronimet", ответственной за массовое загрязнение реки Охчучай, протекающей по территории освобожденного от оккупаци
Карабах
27 июля 2021 г. 16:04
Направлена жалоба фирмам, выдавшим сертификат загрязняющей Охчучай компании

Германо-азербайджанский культурный центр и Дом Азербайджана в Кёльне обратились с жалобой к фирмам, выдавшим сертификаты немецкой компании "Сronimet", ответственной за массовое загрязнение реки Охчучай, протекающей по территории освобожденного от оккупации Зангиланского района и впадающей в реку Араз.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В письме отмечается, что компания "Сronimet", действующая в сфере горнодобывающей промышленности, использует ферротитан. Это вещество также было обнаружено в промышленных отходах, сбрасываемых в Охчучай. Для использования этого вещества компания должна была получить сертификат.

Из выданных "Cronimet" 7-8 сертификатов три выданы немецкими фирмами. Загрязнение Охчучая, возникшая опасная ситуация для окружающей среды, флоры, фауны свидетельствует о том, что "Cronimet" не выполняет взятые на себя обязательства.

"В связи со сложившейся ситуацией наши соотечественники потребовали у компаний, выдавших сертификат компании "Сronimet", принять соответствующие меры", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Complaints sent to companies issuing certificates to Cronimet
Версия на азербайджанском языке Oxçuçayı çirkləndirən alman şirkətinə sertifikat verən firmalara şikayət ünvanlanılıb

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