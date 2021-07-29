НАНА: Разрушенные армянами в Агдаме исторические памятники будут восстановлены

"Разрушенные армянами в Агдаме и на других освобожденных от оккупации территориях исторические памятники будут восстановлены в скором времени".

"Разрушенные армянами в Агдаме и на других освобожденных от оккупации территориях исторические памятники будут восстановлены в скором времени".

Как передает Карабахское бюро Report, об этом в ходе поездки в Агдам представителей Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, заявил журналистам завотделом Института истории и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Ариф Мамедов.

"Каждая выполненная в Карабахе работа, совершенный визит важны для нас. Потому что в Карабахе разрушено большинство наших историко-культурных памятников, в том числе кладбище Имарет, расположенное вблизи ханского дворца. Основная цель нашего визита – вернуть прежний облик дворцовому кладбищу. С этой целью на территорию и организован этот визит. Безусловно, мы проведем здесь восстановительные работы для возвращения прежнего облика, и в скором времени люди смогут посещать эту территорию", - сказал он.