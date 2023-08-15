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НАНА: Есть вероятность обнаружения новых человеческих останков рядом с массовым захоронением в Шуше

НАНА: Есть вероятность обнаружения новых человеческих останков рядом с массовым захоронением в Шуше Рядом с массовым захоронением, обнаруженным на территории Шушинской тюрьмы, могут быть найдены новые человеческие останки.
Карабах
15 августа 2023 г. 16:41
НАНА: Есть вероятность обнаружения новых человеческих останков рядом с массовым захоронением в Шуше

Рядом с массовым захоронением, обнаруженным на территории Шушинской тюрьмы, могут быть найдены новые человеческие останки.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сообщил ученый секретарь Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Акиф Гулиев.

По его словам, в рамках следующей экспедиции будут проведены контрольно-исследовательские работы.

Напомним, что в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы обнаружены останки предположительно 17 человек.

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Версия на азербайджанском языке AMEA: “Şuşa həbsxanasının ətrafında insan qalıqlarının olması ehtimalı var”

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