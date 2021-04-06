Найдены останки еще одного шехида Отечественной войны

Во время ожесточенных боев на территории Суговушана он пропал без вести

Обнаружены останки пропавшего без вести во время Отечественной войны военнослужащего-сверхсрочника Азербайджанской армии, солдата Джафарова Тебриза Ильгар оглу.

Как передает карабахский центр Report, шехид будет сегодня предан земле на Аллее шехидов в Барде.

Джафаров Тебриз Ильгар оглу родился в 1995 году. В 2014-2016 гг. прошел действительную военную службу. В сентябре 2020 года, когда началась Отечественная война, начал действительную военную службу в качестве военнослужащего-сверхсрочника. Во время ожесточенных боев на территории Суговушана он пропал без вести.

Аллах рехмет элясин!