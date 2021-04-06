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Найдены останки еще одного шехида Отечественной войны

Найдены останки еще одного шехида Отечественной войны Во время ожесточенных боев на территории Суговушана он пропал без вести
Карабах
6 апреля 2021 г. 10:06
Найдены останки еще одного шехида Отечественной войны
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Обнаружены останки пропавшего без вести во время Отечественной войны военнослужащего-сверхсрочника Азербайджанской армии, солдата Джафарова Тебриза Ильгар оглу.

Как передает карабахский центр Report, шехид будет сегодня предан земле на Аллее шехидов в Барде.

Джафаров Тебриз Ильгар оглу родился в 1995 году. В 2014-2016 гг. прошел действительную военную службу. В сентябре 2020 года, когда началась Отечественная война, начал действительную военную службу в качестве военнослужащего-сверхсрочника. Во время ожесточенных боев на территории Суговушана он пропал без вести.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun itkin düşən daha bir hərbçisinin nəşi tapılıb

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