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Найдены останки еще одного погибшего в Отечественной войне военнослужащего

Найдены останки еще одного погибшего в Отечественной войне военнослужащего "В дополнение к ранее предоставленным данным сообщаем, что были обнаружены и идентифицированы останки пропавшего без вести в ходе Отечественной войны солдата-сверхсрочника Масимова Акпера Юнис оглу, и обеспечено принятие необходимых мер для передачи остан
Карабах
7 июня 2021 г. 10:06
Найдены останки еще одного погибшего в Отечественной войне военнослужащего
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"В дополнение к ранее предоставленным данным сообщаем, что были обнаружены и идентифицированы останки пропавшего без вести в ходе Отечественной войны солдата-сверхсрочника Масимова Акпера Юнис оглу, и обеспечено принятие необходимых мер для передачи останков погибшего родственникам.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

"С целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжается выполнение оперативно-следственных мероприятий, в настоящее время ведется интенсивная работа поисковыми группами.

Да упокоит Аллах души наших шехидов", - отметили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olan daha bir hərbçinin nəşi tapılıb

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