Найдены останки еще одного погибшего в Отечественной войне военнослужащего

"В дополнение к ранее предоставленным данным сообщаем, что были обнаружены и идентифицированы останки пропавшего без вести в ходе Отечественной войны солдата-сверхсрочника Масимова Акпера Юнис оглу, и обеспечено принятие необходимых мер для передачи остан

"В дополнение к ранее предоставленным данным сообщаем, что были обнаружены и идентифицированы останки пропавшего без вести в ходе Отечественной войны солдата-сверхсрочника Масимова Акпера Юнис оглу, и обеспечено принятие необходимых мер для передачи останков погибшего родственникам.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

"С целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжается выполнение оперативно-следственных мероприятий, в настоящее время ведется интенсивная работа поисковыми группами.

Да упокоит Аллах души наших шехидов", - отметили в пресс-службе.