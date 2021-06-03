О нас
Report Georgia
Аудио новости

Найдены останки еще двух военнослужащих, пропавших без вести в Отечественную войну

Найдены останки еще двух военнослужащих, пропавших без вести в Отечественную войну Найдены останки еще двух военнослужащих Азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.
Карабах
3 июня 2021 г. 10:01
Найдены останки еще двух военнослужащих, пропавших без вести в Отечественную войну
0 : 00
0 : 00

Найдены останки еще двух военнослужащих Азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.

По сообщению Западного бюро Report, шехидами стали жители Гянджи Эльвин Мустафаев и Орхан Юсубов, пропавшие без вести восемь месяцев назад.

Оба шехида будут похоронены в Гяндже.

Мустафаев Эльвин Фахраддин оглы родился 14 марта 1992 года. Он служил в Азербайджанской армии в качестве военнослужащего - сверхсрочника.

Юсубов Орхан Аллахверди оглу родился 19 января 1992 года в Гяндже. Он участвовал в боях за освобождение азербайджанскими вооруженными силами территорий, оккупированных Арменией, с 27 сентября 2020 года. В первые дни военных действий он поддерживал связь со своей семьей. O.Юсубов пропал без вести в боях за освобождение Муровдага.

Аллах рехмет элесин!

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində itkin düşən daha iki hərbçinin nəşi tapılıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
31 мая 2021 г. 12:59
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
31 мая 2021 г. 11:29
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
31 мая 2021 г. 09:47
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 
Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 
27 мая 2021 г. 17:36
Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
ФотоПосольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 15:23
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi