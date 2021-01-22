Найдено тело шехида Азербайджанской армии

Церемония прощания с ним состоится в доме, где он жил. Затем тело шехида для захоронения будет доставлено в город Баку, где проживает его семья

Найдено тело шехида - военнослужащего Азербайджанской армии.

Как сообщает Муганское бюро Report, тело некоторое время считавшегося пропавшим без вести лейтенанта Шюкюрлю Эльвина Азад оглу доставляется в село Шилявянгя Джалилабадского района, где он родился.

Церемония прощания с ним состоится в доме, где он жил. Затем тело шехида для захоронения будет доставлено в город Баку, где проживает его семья.

Лейтенант Эльвин Шюкюрлю (1997 г.р.), в первые дни Отечественной войны пал шехидом в боях на Кельбаджарском направлении. С начала октября о нем не было никаких вестей.