Найдено тело еще одного шехида - военнослужащего Азербайджанской армии

Тело Теймурова Фарида Физули оглы доставлено в его родное село Гаргылы Джалилабадского района

Найдено тело считавшегося пропавшим без вести военнослужащего Азербайджанской армии.

Как сообщает Муганское бюро Report, тело Теймурова Фарида Физули оглы, 1999 года рождения, доставлено в его родное село Гаргылы Джалилабадского района.

После церемонии прощания шехида похоронят на сельском кладбище.

Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Фарид Теймуров родился 2 ноября 1999 года в селе Гаргылы Джалилабадского района. В начале октября прошлого года, во время длившейся 44 дня Отечественной войны, он пропал без вести в ходе боев в Физулинском направлении фронта. Около 3 месяцев его семья не могла выйти с ним на связь. Фарид Теймуров был холост.

Аллах рехмет элясин!