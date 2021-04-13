Начался визит журналистов в Джебраил и Губадлы

"Целью визита является осмотр уничтоженных в период оккупации в Джебраильском и Губадлинском районах зеленых насаждений на территориях"

Сегодня при организации Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана начался визит группы представителей медиа в освобожденные от оккупации Джебраильский и Губадлинский районы.

Как передает участвующий в поезде сотрудник Report, пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова заявила журналистам, что участники мероприятия сначала посетят уничтоженные зеленые участки в селах Беюк Марджанлы и Эмирварлы Джебраильского района.

Она отметила, что затем состоится церемония посадки деревьев с целью восстановления лесного участка, уничтоженного армянскими вандалами: "Целью визита является осмотр уничтоженных в период оккупации в Джебраильском и Губадлинском районах зеленых насаждений на территориях, особо охраняемых природных заповедников, рек и других природных богатств".

И.Ибрагимова сказала, что в ходе визита на стыке рек Баргюшад и Хакари состоится выпуск в реку мальков форели: "Этим мы должны добиться постепенного устранения последствия учиненного армянами экологического террора".