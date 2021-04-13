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Начался визит журналистов в Джебраил и Губадлы

Начался визит журналистов в Джебраил и Губадлы "Целью визита является осмотр уничтоженных в период оккупации в Джебраильском и Губадлинском районах зеленых насаждений на территориях"
Карабах
13 апреля 2021 г. 09:50
Начался визит журналистов в Джебраил и Губадлы
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Сегодня при организации Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана начался визит группы представителей медиа в освобожденные от оккупации Джебраильский и Губадлинский районы.

Как передает участвующий в поезде сотрудник Report, пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова заявила журналистам, что участники мероприятия сначала посетят уничтоженные зеленые участки в селах Беюк Марджанлы и Эмирварлы Джебраильского района.

Она отметила, что затем состоится церемония посадки деревьев с целью восстановления лесного участка, уничтоженного армянскими вандалами: "Целью визита является осмотр уничтоженных в период оккупации в Джебраильском и Губадлинском районах зеленых насаждений на территориях, особо охраняемых природных заповедников, рек и других природных богатств".

И.Ибрагимова сказала, что в ходе визита на стыке рек Баргюшад и Хакари состоится выпуск в реку мальков форели: "Этим мы должны добиться постепенного устранения последствия учиненного армянами экологического террора".

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlərin Cəbrayıl və Qubadlıya səfəri başlayıb

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