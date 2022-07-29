Начался визит в Шушу молодежи из около 60 стран-членов ДН

29 июля Молодежный саммит Движения неприсоединения продолжил работу в Шуше.

29 июля Молодежный саммит Движения неприсоединения продолжил работу в Шуше.

Как сообщает Report, молодежь из почти 60 стран-членов Движения неприсоединения сегодня прибыла в Физули.

Вначале участники мероприятия ознакомились с Физулинским международным аэропортом. Отмечено, что аэропорт, именуемый "воздушными вратами" Карабаха, построен на самом современном уровне. Аэропорт может принимать воздушные суда любого типа. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000, а ширина – 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час.

После ознакомления с аэропортом участники мероприятия отправились в Шушу.