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Начался визит в Шушу молодежи из около 60 стран-членов ДН

Начался визит в Шушу молодежи из около 60 стран-членов ДН 29 июля Молодежный саммит Движения неприсоединения продолжил работу в Шуше.
Карабах
29 июля 2022 г. 12:27
Начался визит в Шушу молодежи из около 60 стран-членов ДН

29 июля Молодежный саммит Движения неприсоединения продолжил работу в Шуше.

Как сообщает Report, молодежь из почти 60 стран-членов Движения неприсоединения сегодня прибыла в Физули.

Вначале участники мероприятия ознакомились с Физулинским международным аэропортом. Отмечено, что аэропорт, именуемый "воздушными вратами" Карабаха, построен на самом современном уровне. Аэропорт может принимать воздушные суда любого типа. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000, а ширина – 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час.

После ознакомления с аэропортом участники мероприятия отправились в Шушу.

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Версия на английском языке ФотоYoung people from around 60 NAM countries leave for Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоQoşulmama Hərəkatına üzv olan 60-a yaxın ölkənin gənclərinin Şuşaya səfəri başlayıb

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